Piano ferie ATA | programmazione e monitoraggio Scarica la circolare

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 24 maggio 2024) La pianificazione delleestive per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) è fondamentale per assicurare la continuità e l’efficienza dei servizi scolastici durante la pausa delle attività didattiche. In base agli articoli 13 e 14 del C.C.N.L. 2007 e successive modifiche, lee le festività soppresse sono diritti inalienabili del personale ATA. L'articolo . .