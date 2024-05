Piano Estate - termine invio progetti differito al 31 maggio Avviso MIM | Numerose le richieste

(Di venerdì 24 maggio 2024) La scadenza fissata per oggi 24, ore18, per la presentazione delle candidature da parte del scuole alè statoal 31, ore 15. Lo riferisce undell'Unità di missione delnazionale di ripresa e resilienza pubblicata poco fa. L'articolo . .

Ecco a voi le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 15 maggio: le puntate, la trama e lo streaming L'articolo Endless Love anticipazioni 15 maggio: Emir pensa a un nuovo piano per ostacolare Kemal proviene da Novella 2000. novella2000

"Nessun volo per il Ruanda fino al voto", il piano di Sunak si ferma - "Nessun volo per il Ruanda fino al voto", il piano di Sunak si ferma - Derbyshire, 24 mag. (askanews) - Nessun richiedente asilo verrà espulso dal Regno Unito per essere portato in Ruanda prima di luglio. Lo ha annunciato Rishi Sunak durante un evento della campagna ... libero

Rea, cade dal trabattello sul balcone e picchia la testa: è grave - Rea, cade dal trabattello sul balcone e picchia la testa: è grave - Rea (Pavia) – Cade dal trabattello e picchia la testa: è grave. L’incidente sul lavoro, l’ennesimo, è accaduto oggi venerdì 24 maggio alle 14 a Rea, in provincia di Pavia, dove un uomo è caduto dal ... ilgiorno

‘Il calcio per tutti’: FIGC e Special Olympics insieme per l’inclusione - ‘Il calcio per tutti’: FIGC e Special Olympics insieme per l’inclusione - Da domani, sabato 25 maggio, al 2 giugno verranno coinvolti circa 45mila atleti ... La soddisfazione che ho sul piano personale è che tutti, dalla Figc in giù, si prodigano in aiuto del calcio ... dire