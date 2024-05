Pgf alle finali scudetto Domani l’evento a Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sabato ala Palestra Ginnastica Ferrara sarà impegnata, per il terzo anno consecutivo, nella Final Six per il campionato di Serie A1 di ginnastica artistica maschile, con il vantaggio di arrivare nella città medicea con grande entusiasmo, maturato dopo le splendide prove appena ottenute nei campionati allievi Gold dei giovani palestrini, e senza nulla da perdere, sapendo che l’obiettivo stagionale era la salvezza, già ampiamente raggiunta. Tra le mura del Palagym “Orlando Polmonari” quindi c’è grande soddisfazione per i risultati fin qua ottenuti ma, è innegabile, è anche un momento di grande attesa: essere nel Gotha della ginnastica artistica maschile per la terza volta di fila, tra l’altro in un anno olimpico, è un risultato di altissimo profilo. Il terzo posto conquistato la scorsa stagione non pesa, sapendo bene che si è trattata di un anno molto diverso, ma questo non limita la voglia di far bene dei ginnasti e la “tentazione” dei tecnici di studiare al centesimo di punto la strategia.