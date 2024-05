Petizione per lo sfratto | Niente rinnovo al Golf

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non rinnovare la concessione di 95 ettari con ile ripristinare integralmente il bosco a suo tempo distrutto per l’introduzione dell’impianto. Lo chiede laonline lanciata dal Comitato per il Parco Antonio Cederna e da Giorgio Majoli, referente di Legambiente Monza. I sottoscrittori fanno appello al presidente del consorzio Villa Reale e Parco e ai singoli rappresentanti dei soci del consorzio, perché decidano di non rinnovare la concessione. "Questa decisione – scrive il Comitato – avrebbe una serie di effetti positivi, irrinunciabili per il restauro del complesso monumentale: si otterrebbe un contributo significativo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico di Monza e degli altri comuni confinanti e si annullerebbe l’ingente consumo di acqua e l’immissione nel terreno di sostanze chimiche dannose, necessarie per tenere in vita un sedime innaturale. Inoltre si ricondurrebbe la vasta area alla natura e al disegno paesaggistico complessivo del parco storico, capolavoro dell’urbanista e architetto Luigi Canonica, restituendo alla cittadinanza una parte consistente del Parco, oggi riservata a pochi privilegiati".