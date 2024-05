Pescia eliminata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non riesce l’impresa alla Cestistica Audaceche in un PalaBorelli stracolmo cede al Cus Firenze in gara-4 per 43-75 e chiude così la sua stagione. Un vero peccato perché la serie, dopo i due successi gigliati nei primi due episodi, aveva visto i locali imporsi in gara-3 in maniera netta ma purtroppo il fil rouge di gara-4 non è stato il medesimo. Firenze già nei primi due quarti è stata brava a indirizzare il match chiudendo all’intervallo 24-34. In uscita dagli spogliatoi la musica non è cambiata e, complice una serata al tiro non esaltante, si è dovuta lentamente arrendere agli avversari. Resta il rammarico di non essere riusciti a portare la serie a gara-5 ma la stagione dei rossoverdi è stata comunque eccezionale. "Siamo la cenerentola invitata al gran ballo" aveva esordito prima di gara-1 coach Giuntoli: una frase che rende l’idea della stagione che si aspettavano aai nastri di partenza.