Pesce e crostacei venduti sui social | sequestrati 2 quintali senza etichetta

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Spezia, 24 maggio 2024 – Asl 5 e polizia stradale sequestrano circa 2die molluschi privi di documentazione destinati all’acquisto da parte di incauti acquirenti adescati suie invogliati dalla consegna a domicilio e dal prezzo decisamente basso rispetto a quello di mercato. Ad operare la struttura complessa di Igiene della produzione commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati di Asl5. L’indagine è partita dalla richiesta di intervento degli agenti della stradale che hanno fermato all’uscita del casello autostradale di Santo Stefano di Magra un automezzo per un controllo di routine. La pattuglia ha riscontrato l’asdi documentazione di accompagnamento dei prodotti di pesca trasportati e ha allertato il servizio veterinario dell’Asl 5. Le derrate ittiche erano in contenitori box di polistirolo pronti per essere ceduti agli acquirenti in luoghi stabiliti in precedenza, lungo un percorso a tappe che attraversava il centro e nord Italia.