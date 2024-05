Perseguita la ex - arrestato 43enne

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoNella scorsa nottata i Carabinieri della Stazione di Laterza hannoin flagranza di reato un quarantatreenne del posto, presunto responsabile di resistenza a P.U. ed atti persecutori perpetrati danno dell’ex convivente, una giovane donna anch’essa del posto. La vicenda è in realtà l’ultimo episodio di una serie di condotte violente e vessatorie nei confronti della vittima da parte quarantatreenne che già in passato si sarebbe reso responsabile di fatti analoghi, verificatisi anche nella scorsa nottata, allorquando l’uomo si sarebbe recato nei pressi dell’abitazione della donna cercando a tutti i costi, con atteggiamento molesto ed in evidente stato di alterazione psicofisica, di avere un contatto o quanto meno un colloquio con l’ex convivente, arrivando addirittura a cercare di manomettere la caldaia dell’abitazione della donna pur di spingerla ad uscire di casa.

