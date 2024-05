Perché tutti parlano di Maria Esposito e del video del pesciolino rosso? Lei interviene e replica alle accuse

(Di venerdì 24 maggio 2024)è finita al centro di una bufera social dopo uncon protagonista un. Ma cosa è successo esattamente? Le polemiche stanno attualmente travolgendo la giovane attrice, che nel frattempo hato, provocando nuove critiche.die deldelTutto sarebbe partito da unpubblicato dasu TikTok. Il filmato delle polemiche vede protagonista la madre di, la popolare Rosa Ricci di Mare Fuori, ripresa dalla figlia. Nellarincorre la madre attorno ad un tavolo facendola spaventare mentre ha in mano un(vivo!). Il piccolo animale, fuori dall' acqua, viene persino gettato a terra, quasi esanime, mentre si muove visibilmente, il tutto tra le risate dei presenti. Ildelha ovviamente scatenato non poche critiche che hanno portato l' attrice a cancellarlo (ma potrete trovarlo in alto all' articolo, ripreso sui social).

