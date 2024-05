Il racconto in presa diretta di una giornalista che ha prestato la sua voce per la raccolta di dati utili al machine learning. Tra pronunce giuste “scorrette” e podcast proclamati senza un pubblico ad ascoltare. wired

The 8 Show Recensione: una copia di Squid Game Non proprio - The 8 Show Recensione: una copia di Squid Game Non proprio - Pur ricordando, nelle sue dinamiche narrative, altri prodotti dello stesso stampo, The 8 Show su Netflix sembra aver ben chiara la propria strada. serial.everyeye

Perché Scarlett Johansson (o qualsiasi altra donna) dovrebbe lottare per essere padrona della propria voce e della propria immagine - Perché Scarlett Johansson (o qualsiasi altra donna) dovrebbe lottare per essere padrona della propria voce e della propria immagine - In una dichiarazione rilasciata a Variety, Altman ha affermato: «La voce di Sky non è quella di Scarlett Johansson e non è mai stata pensata per assomigliare alla sua» e si è detto «dispiaciuto» del ... vanityfair

Milano, morto il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli - Milano, morto il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli - Nella serata di giovedì 23 maggio ha perso la vita Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano: ipotesi suicidio. vocidicitta