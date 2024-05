Perché le Frecce Tricolori hanno sfrecciato oggi nel cielo di Roma

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lesalutato i campioni in gara al Concorso Ippico Internazionale diin programma in questi giorni a piazza di Siena. .

Teramo - Giulianova ha ospitato con grande successo il primo "Giulianova AirShow", attirando circa 100.000 persone per ammirare l’esibizione delle Frecce Tricolori. La manifestazione, che ha celebrato l'Aeronautica Militare e i colori nazionali, ha portato quattro giorni di entusiasmo e partecipazione nella città teramana. abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Un weekend con lo sguardo rivolto al cielo è previsto per sabato 25 e domenica 26 maggio all'Aeroporto dei Parchi di Preturo, in occasione dell'evento "L'Aquila Airshow 2024". L'ingresso sarà gratuito per assistere a due giorni di esibizioni aeree, esposizioni e aeromodellismo, con il momento clou rappresentato dalla performance della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori". abruzzo24ore.tv

La Patrouille de France – equivalente francese delle frecce tricolori – avrebbe disegnato nel cielo di Marsiglia non la bandiera della Francia, ma quella della Russia? Questo è quello che si vede in un video ampiamente condiviso sui social che secondo chi lo diffonde sarebbe un segnale inviato dall’aviazione francese al presidente Emmanuel Macron. open.online

Perché oggi volano aerei militari sul cielo di Roma - Perché oggi volano aerei militari sul cielo di Roma - La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato, per la prima volta nella storia del concorso ippico, l'area di Villa Borghese intorno alle 13. Il passaggio è stato un inedito rispetto al classico ... romatoday

