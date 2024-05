Perché la semifinale Cobolli-Ruud non si è giocata | cosa è successo a Ginevra - nuovo orari - program -a, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) La pioggia non ha concesso tregua a, e così non si è potuta disputare quest’oggi la secondadel torneo di categoria ATP 250: il penultimo atto del Gonet Geneva Open 2024 di tennis tra l’azzurro Flavioed il numero 2 del seeding, il norvegese Casper, è stato rinviato a domani, domenica 26 maggio. Il match aprirà ilma dell’ultima giornata, e si giocherà sul Centrale alle ore 10.30. Il vincitore, poi, dovrà tornare in campo a poche ore di distanza: la finale è prevista non prima delle ore 15.00, inoltre tra i due match si giocherà la finale di doppio, che inizierà comunque non prima delle ore 12.30. La diretta tv dellasarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre quella della finale sarà disponibile su Sky Sport Max, invece la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita pered eventuale finale disu OA Sport.