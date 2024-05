Perché la finale della FA Cup è di nuovo alle 15 | 00? Man City e Manchester Utd concordano l’orario d’inizio di Wembley per il secondo anno consecutivo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 24 maggio 2024) 2024-05-23 12:52:47 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Sebbene tradizionalmente siadi iniziodi FA Cup, un inizio15:00 era diventato fin troppo raro poiché la Federcalcio ha tentato di attingere al mercato statunitense posticipando la partita17:30, ora del Regno Unito. In effetti, l’inizio anticipato di sabato è ildopo 12 anni di calciosuccessivo. Ladel 2024 vede protagoniste anche le stesse squadre che hgiocato l’evento clou l’scorso: i giganti dele United. Allorala partita inizia15:00? Molto semplicemente, è logisticamente conveniente per tutte le parti che la FA confermi che la decisione è stata concordata con “i club, l’autorità locale, i membri del gruppo consultivo sulla sicurezza e le emittenti”. E per una volta sembra che anche le esigenze dei tifosi abbiano avuto la priorità.