Perché la decisione della Corte dell’Aja non cambierà le mosse di Israele su Rafah

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lainternazionale di giustizia (Icg) ha emesso oggi, venerdì 24 maggio, un’ordinanza che chiede adi interrompere l’operazione militare a, città meridionaleStriscia di Gaza in cui – secondo le informazioni di intelligence israeliane – sono assiepati gli ultimi e più forti battaglioni di Hamas. Il gruppo terroristico, che ha dato via alla stagione di guerra con il macabro attentato del 7 ottobre, è tornato in attività in altre aree dell’enclave palestinese, ma si ritiene che parte del coordinamento e delle riserve sia rintanato a. Dove però ci sono anche migliaia di civili (circa un milione secondo le stime) che sono fuggiti dai combattimenti nelle aree più a nord. La mossasi lega al potenziale disastro umanitario che seguirebbe un’operazione di terra su larga scala, e che aggraverebbe ulteriormente una situazione definita “disastrosa”. È il primo ordine del genere sulla guerra a Gaza, dove più di 35.