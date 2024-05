Perché il Milan punta su Fonseca per il dopo Pioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024)o, 24 maggio 2024 – Ilforte sul'addio a. Come nel caso di Lopetegui, un nome che non scalda la piazza. Non come avrebbe fatto Conte, o al limite De Zerbi. Ma la società ha pronto un contratto della durata di tre anni per il portoghese che, nei giorni scorsi, ha ricevuto (e declinato) le offerte di Lille (rinnovo) e Marsiglia (triennale). Esperienza internazionale, col physique du role giusto per i rossoneri. Aziendalista, non accentratore. Predilige il 4-3-3 e il 4-2-3-1 come, valorizza i giovani. Sono alcune delle caratteristiche che ilha individuato in lui. Nel palmares del 51enne una Supercoppa e Coppa portoghese con Porto prima e Braga poi. Nel biennio alla Roma arriva quinto e settimo, spesso viene ricordato anche per le sei sostituzioni che gli fecero perdere a tavolino la gara di Coppa Italia con lo Spezia. In Europa League, però, è stato eliminato solo dal Siviglia agli ottavi il primo anno (poi vittorioso in finale contro l'Inter).