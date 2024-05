Perché i migliori tennisti non cambiano mai racchetta | Cominci a pensare - e in partita è un problema

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ma non doveva ritirarsi Andy Murray? E invece quello che fa? Cambia. Anzi, per come la racconta il Guardian “ha fiutato un’opportunità. Prima di tornare a casa dalla Florida, il 37enne si è recato zoppicando in un negozio di articoli sportivi e ha dato un’occhiata alla sua scorta di racchette. Se ne è andato con un bottino ridicolo; 10 telai, bilance, una macchina per pesi oscillanti e un rotolo di nastro di piombo per modificare il peso”. E’ stato fuori sei settimane per infortunio e ha pensato bene di usare il tempo per lavorare sulle racchette, armeggiando e testando quali fossero le. Alla fine ha scelto Yonex. E precisamente una Yonex Ezone 100. “Ho provato tante racchette diverse. Le ho testati con Hawk-Eye quando ho potuto e ho adorato la Yonex. Sono davvero felice di usare questae penso che mi aiuterà finché giocherò“. Murray ha usato racchette Head per tutta la sua carriera, era il volto della gamma Radical.