Perché accettiamo come reale solo quello che conosciamo?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Qualche giorno fa un noto profilo social che si occupa di cucina e ricette ha pubblicato un post su Instagram con un’infografica che ha fatto discutere. Si trattava della cartina dell’Italia, in cui a ogni regione veniva abbinata una pizza. No, non una Margherita, una Capricciosa o via dicendo, ma proprio una tipologia di pizza o, pardon, di lievitato, che in qualche modo poteva andare a ricordare il classico disco di pasta condito con pomodoro e mozzarella. Per fare qualche esempio: in Sicilia ecco apparire lo Sfincione, in Abruzzo la Pizza Scima e in Toscana la Piciaccia. Si è scatenato l’inferno, mediatico ovviamente, con centinaia di commenti che urlavano allo scandalo. A parte la possibile trovata di marketing acchiappa-like, la vicenda però spinge a una riflessione più approfondita. La pizza di per sé dovrebbe essere l’alimento più democratico e libero al mondo, ma questo non la sottrae a volte a ondate di populismo o a una sorta di chiusura tradizionalistica ottusa.