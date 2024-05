Percassi | Vedrò Gasperini e ci parlerò - ma sono fiducioso

Arriva la mossa dell’Atalanta per trattenere Gasperini: l’annuncio dell’esperto di mercato Fabrizio Romano. Gian Piero Gasperini è un solido obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. L’allenatore nerazzurro ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2025 e sembra essere il profilo ideale per la ricostruzione. spazionapoli

Spuntano le condizioni poste dal tecnico di Grugliasco per proseguire la permanenza a Bergamo, decisivo l’incontro delle prossime ore. Giorni di attesa per il Napoli, chiamato a scegliere la guida tecnica su cui puntare per le prossime stagioni. spazionapoli

Con la vittoria dell'Europa League, la filosofia del club potrebbe cambiare rinunciando al sacrificio estivo di un giocatore di prima fascia ... gazzetta

Percassi (Pres. Atalanta) a Gazzetta: "Futuro di Gasperini Ci vedremo e parleremo, ma sono fiducioso" - Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, anche di Gasperini ... ilnapolionline

Gasperini lascia l'Atalanta "Il momento ideale per andarsene": dove può andare - Gasperini riflette sul futuro: sembra destinato a lasciare l'Atalanta, ma per andare dove Bergamo, comunque, non è ancora una storia chiusa. minutidirecupero