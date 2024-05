Percassi | Durante la finale facevo la radiocronaca da solo e mi vergognavo perché dietro di me c’era Ceferin

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Gazzetta intervista Antonio, presidente e proprietario dell’Atalanta, fresca vincitrice dell’Europa League. Le parole diconfermano che l’Atalanta non è una favola ma una storia imprenditoriale ragionata e programmata. Nelle sue parole ampio spazio anche alle emozioni e al futuro, soprattuto quello legato a Gasperini che il Napoli attende a braccia aperte «Le ripeto quello che ho detto mercoledì: ci vedremo e parleremo, ma sono fiducioso»: «Koopmeiners? Se fai un’operazione, èhai un sostituto equivalente» Prima e dopo lale lacrime per l’emozione e per la gioia. Da quanto non piangeva così? «Mi succede abbastanza spesso: l’Atalanta è la più emozionante delle nostre aziende. Ma stavolta abbiamo toccato il cielo: prestazione stratosferica». Quando ha iniziato a credere a questa coppa? «La sera di Anfield mi sono detto: “Non ci credo, ma adesso ci dobbiamo credere”».