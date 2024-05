Pentathlon - Matteo Cicinelli e Giorgio Malan centrano l’ultimo atto nella finale di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Prosegue con ottime notizie per l’Italia ladelladel2024 dimoderno, in corso ad Ankara, in Turchia: nelle semifinali maschili(Fiamme Azzurre) e(Carabinieri) conquistano l’accesso aldi domani. Entrambi gli azzurri erano impegnatiSemiA,qualesi classifica terzo con 1462 punti, mentregiunge nono a quota 1458, staccandopass disponibile per la. Il messicano Emiliano Hernandez, invece, chiude al comando con 1467 punti, davanti al sudcoreano Changwan Seo, secondo a quota 1462. Domanifemminile Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ripartirà dai 210 punti del ranking round di scherma, nel quale invece, mercoledì avevano raccolto 225 punti(Carabinieri) e 205(Fiamme Azzurre). L’Italia è alla ricerca del pass mancante nel settore maschile per arrivare alle Olimpiadi con il contingente massimo, e l’indiziato numero uno per provarci è, al momento ultimo degli atleti virtualmente qualificati attraverso il ranking, il quale con l’ingresso inottenuto oggi riuscirà a migliorare il proprio bottino di punti.