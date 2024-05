Pensare l’architettura | l’ultimo testo di approfondimento di Nucci è ora in libreria

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag – È ora inl’ultima fatica del nostro collaboratore Roberto Ugo, undi approndimento su un tema che caratterizza la conoscenza dell’autore, da sempre esperto della materia.libro diIl comunicato ufficiale sulrecita quanto segue: Questo libro si propone di mettere in luce e di restituire all’uomo moderno i tesori del sapere chedi oggi ha spesso perduto, confuso, travisato. Un interrogativo è ricorrente nel: il tempo che i Greci chiamavano kairos, il momento giusto, per una metamorfosi di idee, simboli, principi fondamentali, è oggi possibile? Nelquesta domanda rimane sospesa in un dilemma variamente esplorato fra passato e presente. Nel passato si ripercorrono i valori della Tradizione in una Architettura riconducibile ad archetipi simbolici. Nel presente prevale lo Stile Internazionale, composizioni e forme di comune fattura, che rendesimile in ogni luogo e zona geografica.