Pedemontana lombarda - sulla tratta più controversa arrivano risposte elusive O addirittura false

(Di venerdì 24 maggio 2024) Adesso che i cantieri bussano alla porta, le preoccupazioni crescono, i media si scaldano e i sindaci cominciano a fare domande e presentare mozioni, leinvece che più chiare diventano. E’ quello che sta accadendo nel territorio dellapiù complessa e critica di, quella chiamata “B2”, dove invece di realizzare una nuova autostrada si trasformeranno in autostrada 9,5 chilometri della ex Strada Statale e poi Provinciale dei Giovi, o Milano-Meda che dir si voglia. Quella che dal tempo dei Romani è stata una strada gratuita, oggi utilizzata ogni giorno da decine di migliaia di pendolari. La Milano-Meda è l’agnello sacrificale di, perché un quarto di secolo fa è stato il territorio a volere chepassasse lì sopra, per non sprecare altro verde del poco che ne rimane in Brianza. E’ stata una scelta illuminata sotto il profilo ambientale 25 anni prima della paura dei cambiamenti ambientali, di Greta Thunberg e del Green New Deal europeo, ma che proprio come quelli pone sul tavolo il suo costo sul piano sociale, perché è vero che si sono risparmiati mezzo milione di metri quadrati di territorio verde, ma la tariffazione carissima dine lascerà fuori gran parte dei pendolari (chi può permettersi per 20 giorni al mese i più di 5 euro al giorno che costerà all’apertura?) e porterà nel cuore dei centri abitati attorno alla nuova autostrada il traffico, l’inquinamento e i pericoli di decine di migliaia di veicoli.