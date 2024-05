Pecorelli - la Corte d’Appello approva l’estradizione in Albania

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gli avvocati difensori chiedono approfondimenti istruttori e annunciano ricorso in Cassazione Ladi Perugia hato la richiesta di estradizione di Davidein. L’imprenditore ed ex arbitro 49enne, di Selci Lama in Valtiberina, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Scutari, è stato recentemente condannato a quattro anni di reclusione per truffa aggravata, profanazione di tombe, intralcio alla giustizia, distruzione della proprietà tramite incendio e attraversamento illecito della frontiera. La difesa di, rappresentata dagli avvocati Massimo Brazzi e Andrea Castori, ha richiesto un approfondimento istruttorio per verificare se le condizioni detentive inrispettino il divieto di trattamenti inumani e degradanti, che potrebbe impedire l’esecuzione del. I legali hanno inoltre annunciato che presenteranno ricorso per Cassazione.