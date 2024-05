Pazienza | Dobbiamo ripagare la fiducia dei tifosi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci siamo catapultanti nel lavoro, guardando ciò che è stato fatto. Siamo andati a trovare degli aggiustamenti in vista della gara di ritorno”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Michelealla vigilia della sfida di ritorno dei playoff contro il Catania. “Siamo consapevoli di dover fare una grandissima partita per guadagnarci la semifinale – continua – I ragazzi sono consapevoli che abbiamo le possibilità per poterlo fare e lo hanno dimostrato nell’arco della stagione”. “Cambio modulo? Potrebbe essere una soluzione per trovare un’alternativa. Così come può essere la scelta di interpreti diversi mantenendo invariato il sistema di gioco.mettere qualche caratteristica diversa rispetto alla gara d’andata. Bisognerà fare qualcosa di diverso, Gori dopo la gara si è allenato. Ha avuto continuità. Oggi farà un ulteriore allenamento e sarà pronto per la partita”.

Arezzo, 3 aprile 2024 – Chiedevano un cambio di passo, invece continuano i disagi per i pendolari della linea aretina e del Valdarno che sono stanchi delle promesse non mantenute e si dicono pronti anche ad intraprendere vie legali. lanazione

Rivoluzione "Porta a porta" a Co-Ro: tra voglia di cambiamento e multe ai trasgressori - Rivoluzione "Porta a porta" a Co-Ro: tra voglia di cambiamento e multe ai trasgressori - Una grossa percentuale dei cittadini si è adeguata al nuovo sistema ed è coscienziosa nell’eseguire le indicazioni, ma c’è ancora una piccola parte di questi che, per ignoranza o per menefreghismo, bu ... ecodellojonio

Deadpool & Wolverine: Logan vi invita a "silenziare quei fottuti cellulari" in un nuovo esilarante trailer - Deadpool & Wolverine: Logan vi invita a "silenziare quei fottuti cellulari" in un nuovo esilarante trailer - Un nuovo spot che in classico stile Deadpool infrange la quarta parete con i protagonisti che si rivolgono agli spettatori in sala ... movieplayer

Falcomatà vuole trasformare la Reggina in un soviet: perchè il marchio al Comune sarebbe la mazzata finale - Falcomatà vuole trasformare la Reggina in un soviet: perchè il marchio al Comune sarebbe la mazzata finale - Il Comune di Reggio Calabria parteciperà all'asta per acquistare il marchio storico della Reggina: la controversa delibera di Giunta ... strettoweb