(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono stati momenti diquelli vissuti ieri mattina dopo un incidente che ha coinvolto una, è accaduto a Varese poco prima delle 7,30, nei pressi dellaNord. La ragazzina è statada un veicolo, subito sono stati richiesti i soccorsi: sul posto gli operatori sanitari con l’ambulanza che l’hanno trasportata in codice verde al pronto soccorso e la polizia locale per i rilievi. Intorno a mezzogiorno soccorsi di nuovo in azione a Mercallo sulla strada statale 629 tra Vergiate e Besozzo. Per cause ancora da chiarire un 27enne ha perso il controllo della suaall’altezza della rotonda in costruzione, la vettura si è ribaltata ed è rimasto incastrato. Estratto dalla macchina è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate, fortunatamente meno gravi di quanto si era temuto le ferite. Forti ripercussioni sul traffico nel tratto della superstrada interessato.

Nella nostra società competitiva, dover “essere all’altezza” e non poter sbagliare è una paura molto diffusa: l’errore non è ammesso: non si vogliono accettare le conseguenze e le sconfitte ( fisiche, psicologiche, sociali, professionali, relazionali, sportive ecc. bergamonews

Aggredito a Milano l'influencer Filippo Champagne: la violenza è avvenuta domenica sera in zona stazione Centrale. Lo ha denunciato lui stesso in una storia su Instagram, dove ha raccontato di essere finito nel mirino di un rapinatore che ha cercato di portargli via una collanina d'oro. liberoquotidiano

Paura in stazione. Quattordicenne urtata da auto - paura in stazione. Quattordicenne urtata da auto - Incidenti a Varese e Mercallo: una quattordicenne investita a Varese, un 27enne coinvolto in un ribaltamento a Mercallo. Entrambi trasportati in ospedale, ferite meno gravi del previsto. Forti ripercu ... ilgiorno

Si infilza la gamba in una recinzione, soccorsa in elicottero - Si infilza la gamba in una recinzione, soccorsa in elicottero - L’INCIDENTE. paura giovedì pomeriggio a Cividate al Piano per una donna di 68 anni: aveva dimenticato le chiavi. Il tondino tagliato dai pompieri. Momenti di paura giovedì pomeriggio, 23 maggio, per u ... ecodibergamo

Due casi di Dengue, sale la paura: "Ora una mappa dei luoghi a rischio" - Due casi di Dengue, sale la paura: "Ora una mappa dei luoghi a rischio" - Nel comune di Scarperia e San Piero è caccia grossa alle zanzare tigre. Come possibile veicolo di una temibile malattia tropicale, la dengue. L’allarme è stato dato dall’Azienda Usl Toscana Centro – D ... lanazione