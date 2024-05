Partita Iva - così ottieni anche la disoccupazione

(Di venerdì 24 maggio 2024)se sei un lavoratore autonomo con laIva hai diritto all’indennità di. Vediamo cosa devi fare. Non solo ai dipendenti che restano senza lavoro spetta l’indennità di. C’è un modo per ottenerlase sei un libero professionista con laIva. Puoi ottenere la Naspise hai laIva/Cityrumors.itI lavoratori dipendenti che perdono il lavoro perché vengono licenziati o perché si dimettono per giusta causa, hanno diritto a ricevere la Naspi, cioè l’indennità di. L’importo e la durata della Naspi variano a seconda della durata del contratto di chi è stato licenziato e del suo suo vecchio stipendio. C’è un aspetto poco chiaro su cui, però, vige ancora moltissima confusione. Se una persona, oltre a lavorare come dipendente, haun’attività in proprio e, dunque, ha laIva, ha comunque diritto a ricevere la Naspi oppure no? Visto l’attuale carovita, infatti, sono piuttosto frequenti le situazioni di lavoratori che hannoun’altra attività autonoma.

