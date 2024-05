Parla Serenella Moroder | Le Marche fedeli a se stesse Sinonimo di garanzia e gusto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Presidente, come racconterebbe ai visitatori questa edizione di Cantine Aperte nel territorio marchigiano, sempre protagonista della kermesse? "Ripeto sempre che, dopo 32 anni, è difficile inventarsi chissà cosa... (sorride, ndr). Ma in fondo credo anche sia proprio questo il segreto della buona riuscita di questo evento: essere uguali a se stessi vuol dire assicurare a coloro che ci vengono a trovare un’accoglienza mi auguro strepitosa, considerando anche la folla che ci sarà, e caratterizzata da competenza e passione"., presidente del Movimento Turismo del Vinodell’edizione 2024 di Cantine Aperte con solarità e allegria: una kermesse che vede il territorio marchigiano protagonista, con le attività da vivere nelle 74 cantine e grazie all’impegno dei produttori tra botti e vigneti per scoprire tutti i grandi vini della regione, in abbinamento ai sapori della tradizione.