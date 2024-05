Parcheggiano l’auto al posto dei disabili - al ritorno subiscono la selvaggia vendetta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Parcheggiarealdeiè un bruttissimo “vizio” che, purtroppo, hanno molte persone, dimostrando scarso senso civico e rispetto zero per persone che hanno purtroppo delletà. Questo naturalmente non giustifica violenze di alcun tipo verso i trasgressori, che vanno puniti ma entro i limiti di legge. Cosa che non è accaduta a Livorno, dove due persone sarebbero state aggredite e picchiate brutalmente per aver parcheggiato la loro auto proprio neldei. Il parcheggio aldeiSecondo la ricostruzione i fatti si sarebbero verificati giovedì pomeriggio a Livorno, quando un uomo e una donna di origini peruviane stavano uscendo dagli uffici del Comune di Livorno dove avevano presentato alcuni incartamenti per ottenere una concessione di suolo pubblico per la loro attività. Proprio mentre si stavano avvicinando alla loro auto, che a quanto pare era parcheggiata in uno stallo per iper il quale non avevano alcuna autorizzazione, si sarebbe scatenato il putiferio.