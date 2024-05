Papà Salis | non mi pare processo giusto

(Di venerdì 24 maggio 2024) 13.31 "C'è un enorme tutela per la persona aggredita, che è ungherese, e poi viene rivelato il domicilio di Ilaria. Un sistema inaccettabile, non misia un": è quanto ha detto Robertoin una pausa dela carico di sua figlia Ilaria in corso a Budapest. "E'stata anche respinta la richiesta di aggiornare ila quando avremo tutti gli atti in italiano e faremo le opportune proteste anche su questo", ha concluso.

È arrivata in tribunale per la prima volta in taxi, senza catene, accompagnata dal padre dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari. Ma nel giorno della nuova udienza del processo ungherese a Ilaria Salis non si fermano le polemiche per il trattamento riservato dalla giustizia di Budapest all’attivista milanese accusata di aver aggredito dei militanti di estrema destra. ilfattoquotidiano

Il giudice ungherese che presiede il processo a Ilaria Salis ha rivelato pubblicamente, durante l’udienza di oggi nel tribunale di Budapest, l’indirizzo dove la 39enne italiana sta scontando gli arresti domiciliari. Non è dato sapere se il magistrato lo abbia fatto volontariamente o se l’indirizzo gli sia sfuggito di bocca per sbaglio, ma la rivelazione non è piaciuta a Salis: per ovvie ragioni di segretezza, infatti, l’attuale domicilio dell’imputata avrebbe dovuto rimanere segreto. tpi

