Paolo Rumiz a Benevento contro i ‘mercanti’ - in difesa della cultura e dei valori dell’Europa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl giornalistaè stato ospite questa mattina dell’Università del Sannio presso la Sala Convegni di Palazzo San Domenico per un dialogo con gli studenti sul tema “Europa, il tradimento del mito”.è tornato aospite dell’Università del Sannio. E ci torna da “settentrionale pentito”, come ebbe a dire di lui La Stampa di Torino. Amico dei meridionali e del concetto di Europa mediterranea come fulcrociviltà occidentale dalla Grercia alla Magnagrecia, l’impero di Roma che vedeva inil suo ombelico, trait d’union tra Occidente e Oriente. Un Europa vista da sud, le sue radici cristiane che seppero essere capaci di evangelizzare l’orda barbarica che distrusse l’Europa romana per costruirne un’altra ma richiamando la latinità. Insomma, il gran viaggiatore, si interroga e ci interroga sul fururo del vecchio continente in un epoca di grosse trasformazione che va avanti da un trentennio e che lui stesso definisce vorticoso, difficile da analizzare perchè in continuo divenire.

