Paolo Nutini è una delle stelle che accenderà La Prima Estate a Lido di Camaiore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) La rassegna musicale “La”, giunta alla terza edizione, torna adi(Lucca), dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno. In cartellone tra gli artisti ospiti la dj sudcoreana Peggy Gou in uscita a giugno con il suo album di debutto,e il soul di Michael Kiwanuka per l’unica data italiana. “La” inizierà venerdì 14 giugno con i Jane’s Addiction, guidati da Perry Farrel e in lizza per entrare quest’anno nella Rock and Roll Hall of Fame. Domenica 16 giugno chiudono il primo weekend i Phoenix, Venerus e il duo belga 2manydjs. Il secondo weekend si apre venerdì 21 giugno Peggy Gou accanto al duo olandese Anotr e il dj norvegese Todd Terje. Gran finale domenica 23 giugno con gli irlandesi Fontaines D.C. e il pop rock degli inglesi Kasabian, Shame e il produttore, polistrumentista e cantante britannico Wu-Lu, produttore. Mimmo D’Alessandro, CEO D’Alessandro e Galli, ha dichiarato: “Con questa terza edizione stiamo continuando il percorso di crescita di un Festival chenon c’era, dedicato esclusivamente agli appassionati della musica che sono mossi dalle vibrazioni e non dalle classifiche.