Paola Caruso si fidanza a sorpresa ma accade l’inaspettato VIDEO

(Di venerdì 24 maggio 2024) Personaggi tv.ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato di essersita. L’ex “Bona Sorte” della trasmissione di Canale Cinque “Avanti un altro!” ha registrato unin cui appare felice e sorridente. Ma in molti, sui social, hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche: Stefano De Martino, non solo “Affari tuoi”: spunta un altro programma Rai Leggi anche: “Mi hanno dato 8 mesi di vita”, poi: la rivelazione del famoso attoresisi èta. Così ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex “Bona Sorte” di “Avanti un altro!”.ha registrato unin cui appare felice e sorridente mentre apre un pacchetto regalo al cui interno è contenuta una scatolina con un anello di brillanti. I fan della showgirl, però, sembrano aver notato un dettaglio che non è passato inosservato ed hanno contestato alcune sue reazioni, che non sono apparse naturali e spontanee.