Pantaloncini antisfregamento | il capo invisibile da portare sempre con te

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 24 maggio 2024) È capitato a tutti: il caldo, il sudore, le cosce che sfregano tra loro e la comparsa di un’irritazione fastidiosa. È noioso, a volte, anche doloroso e capita davvero a tutte perché durante la bella stagione le temperature più alte e un abbigliamento più leggero favoriscono la frizione della pelle. La buona notizia è che esiste un ottimo rimedio che ci permette di correre ai ripari e ci regala camminate rilassanti e divertenti, senza il timore che un’irritazione cutanea possa rovinarci i momenti più belli. La risposta ai nostri problemi sono i, unda porre sotto ogni outfit e capace di risolvere il problema. Un vero e proprio must have nell’armadio di tutte le donne, per dire addio all’incubo delle irritazioni e indossare senza pensieri ogni outfit. Si possono acquistare online, si trovano diversi modelli, adattabili a tutti i look, e sono l’alleato perfetto (e segreto) di cui non si può davvero più fare a meno.