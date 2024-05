Panetta - al G7 ricognizione su banche per prevenire tensioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Lee il sistema finanziario sono una componente essenziale del sistema economico, quindi è essenziale che ministri e governatori si vedano e confrontino la condizione dei rispettivi paesi pereventuali". Lo ha spiegato il governatore di Bankitalia Fabiointervistato dal Tg1 al G7 Finanze di Stresa. Il vertice sarà l'occasione per "unaapprofondita della situazione della condizione dellee degli intermediari finanziari in generale" afferma il governatore. .

G7 Finanze a Stresa. Il ministro Giancarlo Giorgetti: asset russi per aiutare l'Ucraina. Dagli Usa scelte forti sulla Cina

