Panathlon club | incontro con Benelli - Spadoni e Panichi Dietro a un’impresa ci sono tanti sacrifici

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cosa c’èalle quinte di una grande im presa sportiva? Lo hanno raccontato i protagonisti alPesaro presieduto da Angelo Spagnuolo: Matteo, ex giocatore di basket, preparatore di squadre professionistiche e della nazionale di pallacanestro maschile; Piero, ex pentathleta, medico della VL e della nazionale maschile di pallavolo, e Sara, ex atleta di nuoto sincronizzato, consulente di carriera per atleti. "Con il basket è stato amore a prima vista – racconta, fiorentino di origine ma pesarese di adozione –.arrivato a Pesaro a 16 anni, avevo fatto vari provini e Sergio Scariolo, all’epoca responsabile del settore giovanile, mi chiamò in quella che ora è la mia città. Nella mia carrierastato fortunato, ho avuto la possibilità di giocare in squadre molto forti e di imparare da giocatori di alto livello come Darren Daye e Darwin Cook.