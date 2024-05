Panathinaikos-Real Madrid - Finale Eurolega basket 2024 | programm - orar -o, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Saranno quindiAtene ea contendersi il titolo dell’di! Questo è il verdetto delle due semifinali completate da pochi minuti per la Final Four in svolgimento a Berlino (Germania), con la finalissima ina domenica 26 maggio alle ore 20:00. I bianco-verdi di Atene hanno piegato nell’ultimo quarto la resistenza del Fenerbahce Istanbul, vincendo per 73-57 e centrando così l’atto conclusivo. Decisivo Mathias Lessort con 17 punti, insieme a Kendrick Nunn e Jerian Grant che hanno chiuso sopra i dieci punti segnati – il tutto sotto gli occhi di uno spettatore speciale come Giannis Antetokoumpo, stella dei Milwaukee Bucks in NBA che ha seguito da vicino le prestazioni del fratello Kostas in forza alAtene si contenderanno l’! Olympiacos e Fenerbahce ko in semiDall’altra parte ci sarà però il, che nel remake delladello scorso anno ha battuto l’Olympiacos Pireo per 87-76 in una gara dove i Blancos sono riusciti a toccare anche il +20 nel primo tempo salvo subire un accenno di reazione da parte degli ellenici nella ripresa.