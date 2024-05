Palma de Maiorca | 4 morti e 27 feriti nel crollo della terrazza di un ristorante a Playa de Palma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quattro persone sono morte e 16 sono rimaste ferite neldi un edificio a due piani sull’isola spagnola di, riferiscono i servizi di emergenza locali. Si ritiene che diverse persone siano intrappolate nel luogo del Medusa Beach Club, unsulla spiaggia in Cartago Street, nella capitale regionale didi. Lo ha spiegato il capo dei vigili del fuoco di, Eder García, secondo quanto riporta ‘El Mundo’. Il bilancio aggiornato è di quattro, tre donne e un uomo, e di 16, 7 dei quali in condizioni molto gravi e 9 gravi, stando ai dati del centro coordinamento di emergenze 112. A propositodinamica, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, sembra che laal primo piano sia venuta giù, probabilmente per il peso eccessivo, di tre o quattro metri e sia caduta su una volta, che ha anch’essa ceduto. Più in basso, nel seminterrato, si trovava la zona dei commensali, dove è stato ritrovato il maggior numero di vittime.