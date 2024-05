(Di venerdì 24 maggio 2024) Coccole, occhi dolci, qualche abbaio e tanta dolcezza: siamo stati alla premiazione dellaDog Woopetsdi Cannes 77, che ha visto trionfaredel bel Dog ondi Laetitia Dosch. Gli ospiti e i giornalisti cominciano ad arrivare alla spicciolata. L'appuntamento è alle 13, ma ci tentiamo ad anticipare, presentandoci con largo anticipo. L'appuntamento, ormai centrale per il Festival di Cannes, è il più atteso, almeno per chi, come noi, ama i cani. Allora, mentre suonano i The Teskey Brothers con Pain and Misery, ecco scendere le scalette della plage du festival, davanti il Marriot, i primi protagonisti a quattro zampe. La platea si riempie, mentre sul tavolo del palchetto scintilla la mitica medaglietta d'onore dellaDog Woopets, organizzati e voluti dal giornalista cinematografico Toby Rose, che da ventitré ….

Festival di Cannes 2024: George Lucas arriva al festival per la Palma d’Ora Figura di spicco del cinema hollywoodiano, il regista, sceneggiatore e produttore George Lucas riceverà la Palma d’Oro onoraria sabato 25 maggio in occasione della cerimonia di chiusura del 77° Festival del Cinema di Cannes, trasmessa in diretta su France 2. cinefilos

Palm Dog 2024: la grande (e tenera) vittoria del cane Kodi, protagonista di Dog on Trial - palm Dog 2024: la grande (e tenera) vittoria del cane Kodi, protagonista di Dog on Trial - Coccole, occhi dolci, qualche abbaio e tanta dolcezza: siamo stati alla premiazione della palm Dog Woopets 2024 di Cannes 77, che ha visto trionfare Kodi, protagonista del bel Dog on Trial di Laetitia ... movieplayer

Video drammatico: Poliziotto rompe il vetro dell’auto per salvare una ragazza in Florida - Video drammatico: Poliziotto rompe il vetro dell’auto per salvare una ragazza in Florida - Una bambina era bloccata in un'auto a palm Coast, in Florida, e un poliziotto ha rotto il vetro del veicolo per salvare la bambina martedì scorso (21) in un video drammatico. The post Video drammatico ... msn

Il cast della stagione 2 di Hit-Monkey si espande con Cristin Milioti - Il cast della stagione 2 di Hit-Monkey si espande con Cristin Milioti - Abbiamo dovuto aspettare un bel po' per una seconda uscita dell'animazione per adulti Marvel Hit-Monkey, poiché dopo l'arrivo della stagione 1 nel 2021 non c'è stato alcun seguito fino ad oggi. Ma que ... gamereactor