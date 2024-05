Pallanuoto Jesina - vincere e basta!

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Contro il Carpi appuntamento alla Piscina Saline di Senigallia, fischio d’inizio ore 19. Vastola avrà a disposizione la squadra al completo Jesi, 24 maggio 2024 – Appuntamento da centrare senza se e senza ma! La classifica parla chiaro e per lacontro il Carpi, indipendentemente da ciò che accadrà in casa del fanalino di cosa Sterlino che riceverà la Persicetana, significherà play off. Infatti la squadra di Vastola ha tre punti di vantaggio e mantenendo questa distanza, grazie alla diferenza reti negli scontri diretti, l’ultima di campionato in trasferta a Bologna, ospite della capolista, non avrà alcun significato per la classifica. Ma bisogna! Classifica e programma del penultimo turno di campionato Dopo la netta vittoria contro San Severino di sabato scorso, domani a Senigallia, sarà una partita da dentro o fuori. “I ragazzi di Mr Vastola saranno “dentro” in caso di vittoria” recita una nota della società “indipendentemente dal risultato di Sterlino-Persicetana, anche perché, diciamolo, sarà quasi impossibile che la Persicetana perda contro il fanalino di coda Sterlino.