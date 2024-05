PALLANUOTO Delusione di rigore per la De Akker Nella lotteria dei tiri la prima va a Genova

(Di venerdì 24 maggio 2024) DETEAM 16 IREN17 (dopo rigori) DETEAM : Santini, Marchetti, Puccio 1, Mengoli, Agulha De Freitas 2, Grossi, Camilleri 4, Milakovic 1, Alfonso Pozo, Luongo 2, Cocchi, De Simon 1, Pederielli, Takeuchi. All. Mistrangelo. IRENQUINTO: Massaro, N. Gambacciani, Di Somma, Villa 1, Molina Rios, Ravina 4, Fracas 3, Nora, Veklyuk, Panerai, Pianezza, J. Gambacciani 3, Spoli, Massa. All. Bittarello. Arbitri: Nicolosi e Zedda. Note: parziali 1-4, 5-3, 3-3, 2-1. Gara 1 va al Quinto ai rigori ad oltranza. La formazione ligure si imponesfida della finale 5-6 posto, passando alla Longo di fronte ad una Deche parte male, ha il merito di crederci fino alla fine, ma deve poi cedere dai 5 metri agli avversari. Fatali i due errori di Luongo sia nei primi cinqueche in quelli ad oltranza dove il ligure Nora (anche per lui errore nel primo tiro) mette a segno quello decisivo.

