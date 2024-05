Pallamano Chiaravalle batte Cologno 34-33 - ora lo spareggio in casa che vale la promozione

Chiaravalle inizia meglio, ma subisce il rientro dei lombardi e non riesce a recuperare oltre il -2. Gara 2 giovedì 23 maggio in casa: una vittoria porterebbe la serie a Gara 3, sempre al palasport comunale il 25 maggio CHIARAVALLE, 20 maggio 2024 – Nella prima gara di semifinale in cui ci si gioca l’accesso alla prossima Serie A Gold, la Publiesse Chiaravalle cede sul campo del Metelli Cologne, perdendo per 37-30.

Gli arbitri, a 6 secondi dalla fine sul 20-20 contro l’Ariosto Ferrara, non attribuiscono un rigore solare alla squadra di Fradi. La promozione in massima serie sfuma per un punto. Il presidente Maltoni:” Ringrazio queste giocatrici per le emozioni regalate” CHIARAVALLE, 20 maggio 2024 – Nell’ultima giornata di Final 6 promozione le ragazze della Publiesse Pallamano Chiaravalle lottano come delle leonesse ma il pari contro l’Ariosto Ferrara per 20-20 significa terzo posto nel girone e promozione sfumata per un soffio.

