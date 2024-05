Pallamano A Gold La Macagi Cingoli a un passo dalla salvezza | domani la decisiva gara 3 della semifinale play-out contro il Secchia Rubiera

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il trionfo in2, Strappini e compagni possono restare in Serie Avincendogli emiliani al PalaQuaresima. Coach Palazzi: “Avrà la meglio chi avrà più energie e avrà voglia di spenderle”, 24 maggio 2024 – Arriva il primo match pointper la. Dopo la bella vittoria di ieri, infatti, i ragazzi di Palazzi sfidano ancora ilper-out di Serie A, in programmasabato 25 maggio alle ore 18.00 al PalaQuaresima di. Chi vince, resta in massima serie. Chi perde, sia nei 60 minuti regolamentari che in eventuali supplementari e tiri da 7 metri, dovrà giocarsi la finale-outTrieste per assicurarsi la permanenza nell’éliteitaliana. Il commento di2 Nella sfida di ieri, lasi è aggiudicata l’incon una prova radente la perfezione. L’aggressività in difesa, le parate di Albanesi e i colpi in attacco del duo Codina-Shehab (19 gol in due) hanno trascinato i cingolani al pareggio nella serie, con il definitivo 30-24 a equilibrare la vittoria rubierese di sabato 19 maggio per 33-31.