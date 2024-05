Palio di Legnano 2024 | Sant’Ambrogio domina la Provaccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio– Sant'Ambrogio vince ladel centenario della città di. Finale senza storia al Mari con la contrada gialloverde sempre in testa dal primo giro fino al quinto e decisivo anello.prende subito la testa, seguito da San Bernardino e San Magno. San Bernardino tenta un sorpasso su, ma quest'ultimo lo costringe all’esterno, impedendogli di passare. San Bernardino resta troppo distante. La vittoria va acon Antonio Mula. In finale alla partenza c'erano al canapo: San Magno (Nicolò Farnetani), San Bernardino (Alessio Bincoletto),(Antonio Mula), San Martino (Giovanni Puddu). Una finale disputata sotto la pioggia che ha caretterizzato questa, anche se la pista in sabbia ha retto molto bene. Prima batteria Al canapo San Domenico,, San Bernardino e Legnarello. Subito dopo,è stato spostato in quarta postazione per garantire la sicurezza dei cavalli.