Palio del Centenario nel vivo Al Mari va in scena la Provaccia | l’antipasto della grande sfida

Legnano (Milano), 23 maggio 2024 - L'edizione 2024 del Palio di Legnano si preannuncia come una delle più spettacolari e coinvolgenti di sempre. Questa storica manifestazione, che ogni anno celebra la vittoria della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa nella battaglia del 1176, non smette di affascinare e attrarre migliaia di visitatori. ilgiorno

Conto alla rovescia per le corse di addestramento in programma domenica al Palio. Per le contrade di Legnano è arrivato il momento di scendere in pista sullo stesso anello in terra battuta al Giovanni Mari dove, l’ultima domenica di maggio, si correrà il Palio 2024.

