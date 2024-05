Palestre della memoria e incontri - un modello anti-demenze

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non esistono cure, ma la prevenzione dell'Alzheimer e dellein generale è possibile nel 40% dei casi intervenendo sui fattori di rischio. Tra le strategie suggerite dai geriatri nel corso 38° Congresso NazionaleSocietà Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, un corretto stile di vita, stimolazione cognitiva e socializzazione. Un esempio nella prevenzione e gestione degli anziani "a rischio" è quello di Modena, dove una rete di servizi che coinvolge 1200 anziani e 250 volontari in tutta la provincia, si occupa attraverso progetti di comunità delle "", luoghi di aggregazione dove gli anziani possono mantenere allenate tutte le funzioni cognitive grazie a esercizi mirati, giochi, attività musicali. "Un progetto nato dalla collaborazione col mondo del volontariato e AUSL Modena, che ha portato ad aprire fino ad oggi 31e altre 5 verranno nel 2024", spiega Andrea Fabbo, direttoreUO di GeriatriaAUSL di Modena e Vicepresidente SIGOT.

