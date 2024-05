Palestina - il riconoscimento? Fuga in avanti ipocrita che crea tension - non pace

(Di venerdì 24 maggio 2024) Se ci fosse un principe di Metternich nel XXI secolo – e Dio solo sa quanto ci sarebbe bisogno di statisti internazionali – avrebbe serie difficoltà ad applicare allapersino la definizione che diede dell'Italia. La, infatti, non è neppure un'«espressione geografica», poiché la sua dimensione geografica è indefinita almeno quanto le premesse della sua esistenza e di una soluzione per il raffreddamento e la normalizzazione dell'incancrenita Questione mediorientale. Laindi Spagna, Norvegia e Irlanda che il 28 maggio riconosceranno lo Stato diè un salto nel vuoto: il rullo di tamburi e gli squilli di tromba dell'annuncio trionfale a tre voci rischiano di innescare ben altri tamburi e ben altri squilli sinistri. Più che una soluzione, un proclama a metà tra l'utopia e l'ottimismo. Ma non quello della ragione. A qualesi riferisca infatti l'inedito attacco europeo a tre punte con Jonas Gahr Støre, Pedro Sanchez e Simon Harris non è ben chiaro probabilmente neppure a loro.

