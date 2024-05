Palermo | truffe coi fondi Europei e fatture false - 7 indagati e sequestri per 15 milioni di euro

(Di venerdì 24 maggio 2024) I finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale del capoluogo, su richiesta del locale Ufficio della Procurapea (EPPO –pean Public Prosecutor’s Office), ha applicato n. 7 misure interdittive del divieto di contrattare con la P.A. e di esercitare attività professionali o imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento è stato disposto anche il sequestro di n. 5 complessi aziendali, somme di denaro, beni mobili e immobili, nonché quote societarie per un importo complessivo di circa 15di, quale profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, malversazione, nonché emissione ed utilizzo diper operazioni inesistenti, a vario titolo contestati. Le indagini, condotte dagli specialisti del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di(Gruppo Tutela Spesa Pubblica), hanno avuto ad oggetto richieste di contributi pubblici nell’ambito: – del bando O.

