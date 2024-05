Pagelle Venezia-Palermo 2-1 | voti e tabellino Playoff Serie B 2024

Venezia stellare, battuto il Palermo. Ora è in finale per la Serie A - Venezia stellare, battuto il Palermo. Ora è in finale per la Serie A - In un Penzo sold out, in modalità bolgia, il Venezia vince anche la semifinale di ritorno contro il Palermo e vola in finale playoff staccando così il pass per l’atto conclusivo del campionato dove ... nuovavenezia.gelocal

Venezia-Palermo 2-1, Vanoli vola in finale: Mignani perde l’occasione - venezia-palermo 2-1, Vanoli vola in finale: Mignani perde l’occasione - È il Venezia la prima finalista dei play-off di Serie B, responso arrivato in seguito alla vittoria arrivata per 2-0 contro il Palermo di Michele Mignani, che ... footballnews24

Il sogno serie A naufraga a Venezia, rosanero sconfitti 2-1: la squadra di Mignani mai in partita - Il sogno serie A naufraga a Venezia, rosanero sconfitti 2-1: la squadra di Mignani mai in partita - Il sogno serie A per il Palermo naufraga in Laguna: a Venezia la squadra di Mignani esce sconfitta 2-1, grazie alle reti di Tessmann e Candela. Inutile nel finale l'autogol di Svoboda propiziato da ... palermotoday