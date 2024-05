Pagelle Giro d’Italia 2024 | Vendrame non sbaglia nulla - l’Italia ha vinto le stesse tappe di Pogacar…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024)Diciannovesima tappa, venerdì 24 maggio Andrea, 10: torna a vincere aldopo tre anni. Ha dimostrato una sagacia tattica fuori dal comune. Sul Passo Duron si è staccato, riuscendo però a limitare i danni ed a rientrare nella successiva discesa. Poi, conscio di non essere uno scalatore puro, ha anticipato i tempi attaccando sempre in discesa e staccando i compagni di fuga. L’ascesa conclusiva, con pendenze più dolci rispetto alla precedente, si è rivelata più congeniale per le caratteristiche del corridore della Decathlon, che ha regalato alil quinto successo di tappa di questa Corsa Rosa. Gli stessi diPelayo Sanchez, 9: dopo la vittoria di Rapolano Terme, oggi chiude in seconda posizione e conferma delle indubbie qualità. In futuro potrebbe diventare un nome di peso per le Classiche delle Ardenne. Georg Steinhauser, 8,5: un successo e due terzi posti in questa Corsa Rosa.