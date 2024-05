Pagelle Genoa Bologna - TOP e FLOP del match

(Di venerdì 24 maggio 2024) I TOP, ie i voti ai protagonisti delvalido per la 38ª giornata di Serie A 2023/24:Termina il campionato di, 38esima giornata di Serie A vinta 2-0 dai rossoblu liguri contro quelli felsinei. TOP: Malinovskyi 7: Beukema 4.5 VOTI:(3-5-2): Leali 6 (41? st .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, ha parlato a margine della vittoria del Grifone contro il Bologna Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna. calcionews24

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, è intervenuto dopo il successo de liguri contro il Bologna in casa Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Bologna. calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. calcionews24

Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, ha parlato a margine della vittoria del Grifone contro il Bologna - Alessandro Vogliacco, difensore del genoa, ha parlato a margine della vittoria del Grifone contro il bologna - Alessandro Vogliacco, difensore del genoa, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il bologna. OBIETTIVO – «Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale in anticipo, quindi abbiamo ... calcionews24

Thiago Motta: "Juve Ora penso a riposare, per poi prendere la miglior decisione possibile" - Thiago Motta: "Juve Ora penso a riposare, per poi prendere la miglior decisione possibile" - Il tecnico del bologna Thiago Motta ha parlato anche del suo futuro nell'intervista concessa a Dazn dopo la gara persa contro il genoa: "Mi hanno fatto sentire come hanno fatto dal ... tuttojuve

Genoa-Bologna 2-0, Thiago Motta saluta con una sconfitta - genoa-bologna 2-0, Thiago Motta saluta con una sconfitta - Nell'intervallo sfilano le ragazze del genoa, settime nel campionato di B poi si riprende e Fabbian, con un diagonale, fa gridare al gol: palla a lato di un niente. All'8' ancora Fabbian si trova il ... corrieredellosport