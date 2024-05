Pagelle Genoa-Bologna 2-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di. Due delle migliori squadre di questo campionato si affrontano dopo essere riusciti a centrare i rispettivi obiettivi: una salvezza più che meritata e una Champions League da sogno. I padroni di casa, trascinati da un pubblico meraviglioso, approcciano meglio la partita e trovano il gol del vantaggio con un tiro rasoterra di Ruslan Malinovskyi. Ilreagisce e colpisce anche un palo prima della fine del primo tempo. Nella ripresa ci prova Fabbian, ma Leali blocca e para. Gudmunsson sale in cattedra, inventa per Vitinha che, solo davanti a Ravaglia, non sbaglia e sigla la rete del 2-0. La festa è completa: ilchiude a quota 49 punti, ila 68. ROMA IN CHAMPIONS LEAGUE? ECCO I CALCOLI AGGIORNATI LEE I(3-5-2): Leali 6 (41? st Sommariva sv); Cittadini 6.

